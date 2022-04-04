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Бутусов: Сбитый летчик Су-35 сбежал с места падения, но от ВСУ не ушел – фото оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 10:13
Бутусов: Сбитый летчик Су-35 сбежал с места падения, но от ВСУ не ушел – фото оккупанта - Фото
Уничтоженный самолет российских оккупантов (Фото: ВС ВСУ)

Летчик сбитого вчера под Изюмом в Харьковской области истребителя российских оккупантов Су-35С, который катапультировался, прошел более 10 км в попытке скрыться, но был задержан. Об этом пишет в Facebook военный журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, самолет – из состава 159 истребительного авиаполка ВКС РФ (в/ч 45121, гарнизон Бесовец, Чална-1, Карелия).

Журналист назвал звание и имя российского военнопленного – майор Сергей Ермалов.

Бутусов: Сбитый летчик Су-35 сбежал с места падения, но от ВСУ не ушел – фото оккупанта

"[Он] пытался скрыться и ушел с места падения самолета более чем на 10 км. Однако подразделения 24 бригады, батальона НГУ им. Кульчицкого, местной теробороны и 81 бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81 бригады задержал преступника", – уточнил журналист.

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По словам журналиста, военный преступник из РФ признался в неоднократных вылетах на бомбежки городов, совершил 40 вылетов в Сирии и 15 – в Украине (два – на поиск средств ПВО).

"В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО и в определенном смысле задачу выполнил: нашел, что хотел", – рассказал Бутусов.

Самолет врага был оснащен самым современным электронным вооружением ВКС РФ, станцией радиоэлектронного противодействия "Хибины", радаром "Ирбис", оптико-локационной станцией ОЛС-35. На борту находились противорадиолокационные ракеты и управляемые бомбы.

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Евгений Пилипенко
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