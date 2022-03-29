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Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара видео

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 20:09
Фото: ГСЧС
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В результате утреннего авиаудара россиян по зданию Николаевской областной военной администрации погибли девять человек, еще 28 получили ранения и травмы, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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По словам мэра Александра Сенкевича, в здании НикОВА в момент атаки были гражданские работники, занимавшиеся жизнеобеспечением города и области, а также решавшими гуманитарные вопросы.

Градоначальник предположил, что враг "решил просто уничтожить здание, учитывая, что там мог находиться глава ОВА Виталий Ким".

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

Россияне убили 9 человек в здании Николаевской ОВА. Фото и видео последствий авиаудара

29 марта 2022 года около 08:45 в девятиэтажное здание Николаевской ОВА попала крылатая ракета российских оккупантов. Была обрушена вся центральная секция здания с 9-го по 1-й этажи.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Читайте мнение: Если мир и будет заключен, русским нельзя верить. Никогда. Они снова полезут через границу

Евгений Пилипенко
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война авиаудар жертвы Николаев здание разрушение
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