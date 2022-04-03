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03.04.2022, 16:37

"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ

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"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ
"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ
"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ"Это горит российская империя ". Генштаб показал пылающие останки новейшего Су-35 ВКС РФ

Сегодня, 3 апреля, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили под разрушенным и захваченным российскими оккупантами Изюмом в Харьковской области Су-35 ВКС РФ. Генеральный штаб показал фото уничтоженного истребителя россиян поколения 4++ с управляемым вектором тяги.

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"Это даже не самолет Су-34 догорает, это горит вся российская империя", – коротко описали снимки украинские военные. Позднее там исправили – не Су-34, а все же Су-35.

Первые секунды после успешной работы ПВО ВСУ по этому самолету показали ранее на видео.

Экипаж Су-35 – один летчик. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ написали позже, что он в плену, а попытки россиян эвакуировать его провалились.

  • За 38 суток с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали более 18 000 российских оккупантов.

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Теги: война, Харьков, ввс рф, изюм, су-35
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