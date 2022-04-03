UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Гнев Божий". Замминистра призвал к операции по ликвидации военных преступников РФ по миру

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 14:29
Массовые убийства мирных людей в Буче (фото - Telegram Михаила Подоляка)

Украинские спецслужбы должны разработать и начать реализовывать спецоперацию по поиску и ликвидации всех российских военных преступников, которые участвовали в полномасштабной войне против Украины. Об этом написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Гнев Божий". Так называлась почти двадцатилетняя операция израильской разведки по поиску и уничтожению террористов, причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году", – пишет он.

Топ-чиновник заявил, что поддержит, поможет и присоединится, если украинские спецслужбы создадут группу по поиску и ликвидации "каждого российского офицера и солдата, которые принимали участие в этой войне".

"Где бы они ни скрывались. Без суда и следствия. Кадры из Бучи и Ирпеня – это ад на земле, который устроили эти недолюди, упиваясь своей властью. Страшно даже представить, что сейчас происходит в других оккупированных городах. Такое зло должно быть наказано", – подчеркнул Найем.

Читайте также: Залужный: Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца

Нардеп фракции Слуга народа Егор Чернев пишет в Facebook, что все виновные в геноциде в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мотыжине и других городах Украины, которые побывали под оккупацией РФ или еще захвачены россиянами, "в течение нескольких дней будут известны поименно – и вся исчерпывающая информация о них тоже".

А после этого, добавил он, для этих преступников "наступит правосудие: мы будем их искать и убивать, как это делал Моссад с нацистами, – по всему миру, где бы они ни прятались во время войны и после нее".

"Россия не защитит их. Мы найдем каждого в Костроме или Волгограде, Ульяновске или Хабаровске, приедем и убьем. Мы будем убивать их на улице, в подъездах собственных домов, в домах и квартирах. Через месяц, год или 10 лет. Без пощады и срока давности. Всех найдем и накажем. Время ушло. Пусть каждый из них теперь ежедневно живет в страхе и ожидании неизбежной жестокой смерти. No mercy", – подытожил Чернев высказыванием, которым заканчивается каждая сводка Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Арестович: ВСУ и спецслужбы сделают все, чтобы наказать россиян за Ирпень, Бучу, Гостомель

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления убийство геноцид Мустафа Найем спецслужбы ликвидация Моссад Егор Чернев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 