"Гнев Божий". Замминистра призвал к операции по ликвидации военных преступников РФ по миру

Украинские спецслужбы должны разработать и начать реализовывать спецоперацию по поиску и ликвидации всех российских военных преступников, которые участвовали в полномасштабной войне против Украины. Об этом написал в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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"Гнев Божий". Так называлась почти двадцатилетняя операция израильской разведки по поиску и уничтожению террористов, причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году", – пишет он.

Топ-чиновник заявил, что поддержит, поможет и присоединится, если украинские спецслужбы создадут группу по поиску и ликвидации "каждого российского офицера и солдата, которые принимали участие в этой войне".

"Где бы они ни скрывались. Без суда и следствия. Кадры из Бучи и Ирпеня – это ад на земле, который устроили эти недолюди, упиваясь своей властью. Страшно даже представить, что сейчас происходит в других оккупированных городах. Такое зло должно быть наказано", – подчеркнул Найем.

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Нардеп фракции Слуга народа Егор Чернев пишет в Facebook, что все виновные в геноциде в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мотыжине и других городах Украины, которые побывали под оккупацией РФ или еще захвачены россиянами, "в течение нескольких дней будут известны поименно – и вся исчерпывающая информация о них тоже".

А после этого, добавил он, для этих преступников "наступит правосудие: мы будем их искать и убивать, как это делал Моссад с нацистами, – по всему миру, где бы они ни прятались во время войны и после нее".

"Россия не защитит их. Мы найдем каждого в Костроме или Волгограде, Ульяновске или Хабаровске, приедем и убьем. Мы будем убивать их на улице, в подъездах собственных домов, в домах и квартирах. Через месяц, год или 10 лет. Без пощады и срока давности. Всех найдем и накажем. Время ушло. Пусть каждый из них теперь ежедневно живет в страхе и ожидании неизбежной жестокой смерти. No mercy", – подытожил Чернев высказыванием, которым заканчивается каждая сводка Генерального штаба ВСУ.

В Херсонской области спецназ СБУ выкрал предателя из-под носа оккупантов.

За 38 суток с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали более 18 000 российских оккупантов.

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Евгений Пилипенко

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