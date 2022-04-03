Арестович: ВСУ и спецслужбы сделают все, чтобы наказать россиян за Ирпень, Бучу, Гостомель

Вооруженные силы Украины, другие силы обороны и спецслужбы "сделают все, чтобы найти и наказать" военных преступников, которые устраивают резню в пригородах Киева и других местах в Украине. Об этом на сегодняшнем коротком брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов. Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", – перечислил он зверства оккупантов.

По его словам, все это документируется Офисом генпрокурора и другими органами и станет основанием для местных и международных судов против страны-агрессора РФ.

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"Других новостей сегодня не будет. Мир должен ужаснуться тем, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, думаю, в других местах Украины картинка не лучше", – сказал он.

Арестович подытожил тем, что вынесено в начало новости: Украина сделает все, чтобы найти и наказать преступников.

За 38 суток с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали более 18 000 российских оккупантов.

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Евгений Пилипенко

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