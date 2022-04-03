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"Апокалиптическая картина". Россия превратила Изюм в руины – вице-мэр

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 09:05
Фото: Минобороны

Город Изюм в Харьковской области за месяц интенсивных бомбардировок превратился в руины, сказал в интервью Укринформу заместитель городского головы Владимир Мацокин.

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"Бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские садики, лицей, медицинские и социальные учреждения, дороги, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", – рассказал Мацокин.

По его словам, в отдельных домах "сложились" целые подъезды. Сколько человек там погибло, никто не знает.

"Два таких высотных дома – по ул. Хлебозаводской и по ул. Первомайской. Именно там разрушены полностью перекрытия, подъезды упали на подвалы, где были люди. Это же не специальные укрытия, и потолок подвала никак не укреплен. [...] Относительно Хлебозаводской говорят, что людям удалось выйти, а вот по Первомайской – разное. Есть большая вероятность, что люди там были похоронены заживо", – рассказал Мацокин.

Изюм сейчас контролируется Россией. Входить в город оккупанты начали 26 марта после того, как незащищенный путь в город им показал депутат горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский.

"Это человек с откровенными антиукраинскими взглядами. О деятельности таких людей мы все время говорили, все эти последние годы, в том числе и с правоохранительными органами. Фомичевский еще в 2014 году фотографировался с флагом так называемой "ДНР", это фото гуляет по Интернету, и он не отрицал и не скрывал своего отношения к стране. Проводил провокационные, политизированные мероприятия на 9 мая. [...] Городские власти, правоохранители не смогли остановить его, дать надлежащую правовую оценку", – сказал чиновник.

Число погибших в Изюме городские власти назвать не могут.

  • Вокруг Изюма сейчас ведутся боевые действия. Россияне хотят его обойти, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области.
Андрей Водяный
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