Один из первых репортажей из освобожденной Бучи опубликовал в Facebook журналист Дмитрий Комаров.

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Он показал один из обычных дворов посреди жилых многоэтажек, то, во что превратили оккупанты захваченный ими мирный город и что они оставили после себя.

Россияне занимали квартиры, выносили из них мебель и продукты, обустраивали командные пункты.

По словам журналиста, в городе множество убитых мирных жителей, тела которых лежат прямо на улице. Некоторые из них расстреляны со связанными руками. Другие погибли, подорвавшись на минах, которые во множестве установили оккупанты.

Страшные кадры из Бучи можно увидеть также в Instagram Артема Гурина.

Сергей Бережной

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