Потери России в Украине достигли 18 000 человек – Генштаб ВСУ
Боевые потери России в Украине составили 18 000 военных, сообщил в воскресенье Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За последние сутки количество погибших россиян в результате войны увеличилось примерно на 200 человек.
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Потери врага с 24 февраля по 3 апреля:
личного состава – около 18 000 человек (+200);
танков – 644 (+13);
боевых бронированных машин – 1830 (+54);
артиллерийских систем – 325 (+8);
РСЗО – 105 (+5);
средств ПВО – 54(-);
самолетов – 143 (-);
вертолетов – 134 (-);
автомобильной техники – 1249 (+13);
кораблей/катеров – 7(-);
цистерн из ГСМ – 76 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 (+2);
специальной техники – 24(-);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (-)
Оценки Генерального штаба ориентировочные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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