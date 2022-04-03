Потери России в Украине достигли 18 000 человек – Генштаб ВСУ

Боевые потери России в Украине составили 18 000 военных, сообщил в воскресенье Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За последние сутки количество погибших россиян в результате войны увеличилось примерно на 200 человек.

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Потери врага с 24 февраля по 3 апреля:

личного состава – около 18 000 человек (+200);

танков – 644 (+13);

боевых бронированных машин – 1830 (+54);

артиллерийских систем – 325 (+8);

РСЗО – 105 (+5);

средств ПВО – 54(-);

самолетов – 143 (-);

вертолетов – 134 (-);

автомобильной техники – 1249 (+13);

кораблей/катеров – 7(-);

цистерн из ГСМ – 76 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 (+2);

специальной техники – 24(-);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (-)

Оценки Генерального штаба ориентировочные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Андрей Водяный

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