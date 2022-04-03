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Подоляк жестко обратился к Европе: Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны?

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 11:15
Подоляк жестко обратился к Европе: Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? - Фото
Ирпень, Гостомель, Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото - Минобороны)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк очень жестко обратился к европейским лидерам, сопроводив свой пост фотографиями замученных в Буче украинцев.

"Главное ведь, по мнению наших европейских партнеров, – не спровоцировать русских (злая ирония)? Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они ещё не использовали?

Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством.

Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области?

Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?

Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах – это так негуманно?

Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожженных украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ. А теперь еще раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев".

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война России против Украины буча михаил подоляк
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