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Качиньский обвинил Германию в тяготении к Москве

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 10:23
Качиньский обвинил Германию в тяготении к Москве - Фото
Фото: EPA

Самый влиятельный польский политик, председатель партии Право и справедливость Ярослав Качиньский жестко раскритиковал Германию за неготовность отказаться от нефти из России и обвинил ее в тяготении к Москве. В интервью Welt am Sonntag Качиньский заявил, что очень недоволен политикой правительства Германии.

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"Германия могла бы предоставить больше оружия [Украине]. Германия могла бы сделать выбор в пользу нефтяного эмбарго в ЕС – я подчеркиваю, что не имею в виду газовое эмбарго, здесь нужно больше времени", – сказал Качиньский.

По его словам, доходы России от продажи нефти в четыре-пять раз больше, чем от газа, а отказаться от нее проще.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нефтяное эмбарго спровоцирует рецессию в Европе, но Качиньский отбросил этот аргумент.

"Маршал Пилсудский, боровшийся с российским господством в Польше, говорил [полякам]: вы хотите независимости своей страны всего за две капли крови и два гроша. Это так не работает. Свобода никогда не бывает дешевой", – подчеркнул Качиньский.

Он сказал, что Польша очень дорого заплатила за свою независимость в 1918 году: люди голодали, города были разрушены, а промышленное производство составило всего 14% по сравнению с довоенным уровнем.

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"Германия, как и Франция, сильно тяготеет к Москве. В течение многих лет правительство Германии не хотело замечать, что делает Россия при Путине. Как видим, это закончилось плохо. Предположить, что произойдет, было несложно, но немцы всегда хотели видеть лучшее", – возмутился Качиньский.

Он заявил, что Польшу не удовлетворяет роль Германии в Европе.

"Последние десятилетия были фактически попыткой повторить конструкцию бывшего рейхсканцлера Бисмарка: доминирование Германии, но солидарность с Россией. Конечно, сейчас другой контекст, чем в 19 веке, но поведение, по сути, одно и то же", – сказал Качиньский.

Андрей Водяный
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Германия польша ярослав качиньский олаф шольц
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