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Надо избежать, чтобы Германия стала мишенью для России из-за помощи Украине – вице-канцлер

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 14:13
Надо избежать, чтобы Германия стала мишенью для России из-за помощи Украине – вице-канцлер - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек отвергает призывы Украины помочь ее Вооруженным силам еще больше, так как опасается "сделать Германию мишенью для России". Министр экономики ФРГ сказал Rheinische Post, что "Украине это сложно понять".

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На соответствующий вопрос немецкий топ-чиновник заявил, что "во всем, что мы делаем, мы должны быть очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России".

"В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть рассуждения о предотвращении большего зла. Все политические шаги являются производными от этого", – отметил Хабек.

Вчера, 1 апреля, Хабек и другие топ-чиновники ФРГ, включая канцлера Олафа Шольца, встретились в Берлине с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко, который рассказывал и показывал им ужасы войны России против Украины и призывал сделать больше для поддержки.

Фото: ЕРА
  • В первые часы полномасштабного вторжения российских оккупантов украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз призвал ФРГ помочь ВСУ оружием, а стране – введением санкций против РФ, на что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украине "осталось всего несколько часов".
  • В середине марта 2022 года в Украину из Германии прибыла партия ракет к зенитным ракетным комплексам.
  • Вчера также выяснилось, что Берлин одобрил поставку для ВСУ 58 боевых машин пехоты PbV-501 из Чехии.
  • Германия до сих пор продолжает отказываться от поставок Украине артиллерии и танков.

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Евгений Пилипенко
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Германия военная помощь умиротворение роберт хабек
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