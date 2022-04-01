Германия одобрила продажу Украине боевых машин пехоты времен ГДР – Welt am Sonntag
Германское правительство, которое до полномасштабного вторжения России в Украину категорически отвергало любую возможность продажи Киеву вооружений, одобрило поставку для ВСУ боевых машин пехоты из Чехии. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
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Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 единиц PbV-501, которые изначально были на вооружении армии ГДР.
"Доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. Это займет несколько недель", – уточнили в издании.
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Эти машины перешли во владение бундесвера после воссоединения ФРГ и ГДР, и в конце 1990-х были переданы шведской армии.
Позже Швеция продала их чешской компании, которая пыталась продать машины ВСУ еще с 2019 года при правительстве ФРГ канцлера Ангелы Меркель, но не могла из-за отсутствия разрешения Берлина.
Теперь такое разрешение есть, подтвердил газете представитель Минобороны ФРГ.
Между тем, Германия до сих пор продолжает отказываться от поставок Украине артиллерии и танков.
- В середине марта 2022 года в Украину из Германии якобы прибыла партия ракет к зенитным ракетным комплексам.
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