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Германия одобрила продажу Украине боевых машин пехоты времен ГДР – Welt am Sonntag

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 14:22
Германия одобрила продажу Украине боевых машин пехоты времен ГДР – Welt am Sonntag - Фото
Фото: армия Швеции

Германское правительство, которое до полномасштабного вторжения России в Украину категорически отвергало любую возможность продажи Киеву вооружений, одобрило поставку для ВСУ боевых машин пехоты из Чехии. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

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Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 единиц PbV-501, которые изначально были на вооружении армии ГДР.

"Доставка в Украину не состоится сразу, потому что БМП должны быть предварительно отремонтированы. Это займет несколько недель", – уточнили в издании.

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Эти машины перешли во владение бундесвера после воссоединения ФРГ и ГДР, и  в конце 1990-х были переданы шведской армии.

Позже Швеция продала их чешской компании, которая пыталась продать машины ВСУ еще с 2019 года при правительстве ФРГ канцлера Ангелы Меркель, но не могла из-за отсутствия разрешения Берлина.

Теперь такое разрешение есть, подтвердил газете представитель Минобороны ФРГ.

СПРАВКА. Pbv-501 – это, фактически, восточногерманская времен ГДР модификация BMP-1A1 Ost (с пулеметом M2 Browinig). Последнее, в свою очередь, является модификацией принятой на вооружение в 1979 году БМП-1П, оснащенной более мощной пусковой установкой ПТРК 9К111 "Фагот" и шестью пусковыми установками комплекта постановки дымовых завес 902В. Позднее на некоторых машинах часть материалов и оборудования была заменена под стандарты НАТО.

Между тем, Германия до сих пор продолжает отказываться от поставок Украине артиллерии и танков.

  • В середине марта 2022 года в Украину из Германии якобы прибыла партия ракет к зенитным ракетным комплексам.
Евгений Пилипенко
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ГДР Германия война чехия поддержка бмп
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