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Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 22:34
Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины - Фото
Олаф Шольц (фото — EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал президенту Владимиру Зеленскому, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт на брифинге в Берлине, сообщает Reuters.

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В телефонном разговоре с Зеленским Шольц сообщил об "общей готовности" принять участие в этой роли, заявил пресс-секретарь.

Хебестрейт сказал, что не хочет строить догадки о том, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

  • Вчера в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия, заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
  • Сегодня постпред Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что Великобритания готова быть одним из гарантов безопасности.

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Вадим Ребрина
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Германия безопасность олаф шольц
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