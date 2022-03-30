Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины – постпред в ООН

Великобритания готова быть одном из гарантов безопасности. Об этом заявила на брифинге постпред Британии в ООН Барбара Вудворд.

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Журналист спросил, будет ли Лондон гарантом безопасности для Украины.

"Мой премьер-министр (Борис Джонсон, – ред.) разговаривает с президентом Зеленским практически каждый день. Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да", – ответила Вудворд.

Она также добавила, что Британия уже отправила Украине значительную военную помощь и выделила 400 млн фунтов гуманитарной помощи.

Вчера в Стамбуле прошли переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украине в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия, заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

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Марк Сировой

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