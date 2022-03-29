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Гарантами нашей безопасности будут ведущие армии мира, в том числе "ядерные" – Подоляк

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29.03.2022, 19:34
Гарантами нашей безопасности будут ведущие армии мира, в том числе
Турецкий президент Эрдоган открывает раунд переговоров Украина-РФ в Стамбуле (фото - ЕРА)

Странами-гарантами нашей безопасности по возможному договору, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будут лучшие армии мира, "в том числе с ядерным компонентом". Об этом в комментарии Лиге сообщил по итогам раунда переговоров с российскими оккупантами в Турции советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как выразился участник украинской делегации, встреча в Стамбуле "позволила зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ".

"Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия", – пояснил он.

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Подоляк отметил, что разрабатываемый договор позволит начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, – и перейти к более действенным моделям.

"Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности", – подчеркнул советник главы ОП.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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