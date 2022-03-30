Арестович убежден, что РФ не будет ветировать проведение военных учений в Украине

Советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что украинская сторона на переговорах с РФ обсуждает согласование с будущими странами-гарантами безопасности Украины, в том числе с РФ, проведение на территории Украины военных учений с участием иностранных вооруженных сил. При этом, по мнению Арестовича, РФ не будет накладывать вето на проведение таких учений.

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По словам советника главы ОП, многие страны уже дали свое согласие быть гарантами безопасности Украины.

"Многие страны — США, Великобритания, Польша, все постоянные члены Совбеза ООН и многие другие страны, Китай рассматривается, Турция — дали свое согласие дать нам гарантии..." – сказал Арестович.

Россия, по его словам, попала в число этих стран как постоянный член Совбеза ООН.

Арестович отметил, что в случае агрессии в течение трех суток эти государства должны начать экстренные консультации и предоставить "военную, экономическую, гуманитарную, политическую помощь, включая закрытое небо, включая поставку оружия и многое, многое другое".

Россия, по словам Арестовича, не будет иметь права вето, потому что оно будет устанавливаться большинством.

По поводу того, что, по словам представителей РФ, Украина согласилась проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в том числе России, Арестович сказал: "Все страны в мире мониторят учения друг друга". Он отметил, что, согласно Венской конвенции, к которой присоединилась и Украина, сосредоточение войск больше 9,5 тысяч на одном участке предполагает немедленное информирование всех соседей.

"Россия не будет накладывать вето на наши учения. Она лишь должна понимать, что учения, которые проводятся в Украине, не направлены на нее, не носят наступательного характера. В том или ином виде это существовало и до сих пор. А беспокоит ее как раз присутствие НАТО. Этот мониторинг должен дать ей понять, что волноваться нечего, никто не собирается нападать", – сказал советник главы ОП.

"Версии о том, что Россия здесь будет проводить учения — из области психиатрии", – добавил он.

Также Арестович обратил внимание, что страны-гаранты "обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе, она с этим согласилась".

"Мы создаем свое НАТО с лучшим вариантом 5-й статьи. Кроме того, давайте представим нападение РФ на страну ЕС в будущем... Я слабо себе это представляю... Поэтому это не Будапештский меморандум, это не зрада", – сказал Арестович, отметив, что за гарантии безопасности Украина не будет платить, как это делают члены НАТО.

По его словам, даже если сейчас с России снимут санкции, РФ восстановится "очень не скоро". "И самое главное — не сможет ускоренно восстановить вооруженные силы, потому что мы им выбили 60-70% элитных подразделений и командного состава", – сказал Арестович. По его мнению, ВС РФ будут небоеспособны в течение ближайших пяти-семи лет.

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Вадим Ребрина

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