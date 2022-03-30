В МИД опровергли заявление Лаврова о том, что Украина якобы отказалась от Крыма и Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "понимании" украинской делегацией на переговорах в Стамбуле "того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены". В МИД Украины ответили, что Лавров "демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса".

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"Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю существенным прогрессом. Также, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – сказал Лавров.

"Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели", – прокомментировал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Вчера, по итогам переговоров в Стамбуле, член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что украинская сторона предложила России "в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя". Отдельным пунктом Украина предложила, что Украина и РФ в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, не будут использовать вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

Также, по словам Подоляка, украинская делегация предложила, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Вадим Ребрина

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