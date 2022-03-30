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В МИД опровергли заявление Лаврова о том, что Украина якобы отказалась от Крыма и Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 19:53
В МИД опровергли заявление Лаврова о том, что Украина якобы отказалась от Крыма и Донбасса - Фото
Сергей Лавров (фото – ЕРА)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "понимании" украинской делегацией на переговорах в Стамбуле "того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены". В МИД Украины ответили, что Лавров "демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса".

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"Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного внеблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю существенным прогрессом. Также, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", – сказал Лавров.

"Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели", – прокомментировал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

  • Вчера, по итогам переговоров в Стамбуле, член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что украинская сторона предложила России "в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя". Отдельным пунктом Украина предложила, что Украина и РФ в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, не будут использовать вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.
  • Также, по словам Подоляка, украинская делегация предложила, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.
Вадим Ребрина
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Донбасс Крым переговоры Сергей Лавров
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