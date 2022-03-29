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Переговоры с Россией в Турции: Арахамия о гарантиях безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 14:50
Переговоры с Россией в Турции: Арахамия о гарантиях безопасности для Украины - Фото
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле (Фото - Офис президента)

В Стамбуле прошел первый брифинг украинской делегации на переговорах с Россией, его прямую трансляцию вели украинские каналы.

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В брифинге приняли участие глава фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, советник главы ОП Михаил Подоляк, а также лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. 

Арахамия отметил как первое достижение, что место переговоров перенесено из Беларуси в Турцию, в том числе потому, что Украине видит в Турции одного из будущих гарантов безопасности Украины. 

Арахамия сообщил, что Украина на этих переговорах не ставит целью подписание какого бы то ни было документа, главной задачей является попытка донести до России позиции и предложения украинской стороны. 

Одним из ключевых предложений является создание новой системы безопасности, поскольку прежняя система сдерживания очевидно "не работает", и это видно по тому, что происходит в Мариуполе, Харькове и других городах, которые находятся под прямым военным ударом России. Поскольку никакие усилия НАТО и других оборонительных блоков не смогли предотвратить агрессию России, Украина предлагает разработать и заключить многосторонние договора, которые на практике будут гарантировать ее защиту в случае новой агрессии, сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что речь идет не о декларативном документе вроде Будапештского меморандума, а о международном договоре с конкретными гарантиями, который подпишут и ратифицируют все страны, которые будут выступать гарантами безопасности Украины.

Гарантии, которые необходимы Украине, должны быть фактически аналогичны 5-й статье устава НАТО, только с более ограниченным временем реакции.

"У НАТО нет ограничений по тому, сколько времени они могут вести консультации, то есть, если что-то произойдет, консультации могут продолжаться и год", – сказал Арахамия.

Украина намерена ограничить время консультаций между гарантами безопасности тремя днями с момента задействования механизма гарантий, который может быть включен как в случае прямой военной агрессии против Украины, так и при замаскированной военной или гибридной операции.

Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Украина также предлагает свободное присоединение стран к договору о гарантиях безопасности.

Вопрос с ОРДЛО и Крымом остается неурегулированным, поэтому международные гарантии безопасности пока не будут распространяться на временно оккупированные Россией территории.

Сергей Бережной
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