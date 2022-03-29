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Украина предложила до 2037 года решить вопрос возвращения Крыма. Оккупанты отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 16:59
Украина предложила до 2037 года решить вопрос возвращения Крыма. Оккупанты отреагировали - Фото
Михайло Подоляк (скриншот)

На переговорах со страной-оккупантом Россией Украина предложила "решить вопрос" Крыма в течение 15 лет – без его силовой деоккупации. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, "относительно Крыма предложено четко зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопрос исключительно путем двусторонних переговоров".

"Предлагается также в любом случае не решать вопрос Крыма военным путем. Только политико-дипломатические усилия", – подчеркнул член переговорной группы.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев также заявил, что военного возвращения Крыма не будет, будет политико-дипломатический процесс.

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Глава переговорной группы россиян Владимир Мединский заявил, что такой вариант "не соответствует никак нашей [российской] позиции".

"Но Украина сформулировала свой подход. Точно так же не распространяется на ту часть Украины, которую она называет "отдельными районами Донецкой и Луганской областей". Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно, какова площадь – Россия формулирует так, как она это понимает", – заявил представитель страны-оккупанта РФ.

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Евгений Пилипенко
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Крым переговоры оккупация михаил подоляк
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