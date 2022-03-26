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В Украину из Германии прибыла партия зенитно-ракетных комплексов и пулеметов – DW

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 05:48
В Украину из Германии прибыла партия зенитно-ракетных комплексов и пулеметов – DW - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Украину для борьбы с российской оккупационной армией прибыла партия оружия из Германии. Об этом сообщает DW.

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Уточняется, что Берлин передал Киеву 1500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела", 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов.

По данным издания, ВСУ получили от немецких партнеров дополнительную помощь: 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медикаменты.

Как отметил во время визита в Брюссель канцлер Германии Олаф Шольц, рассматриваются перспективы дальнейших поставок оружия Украине.

  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина получает "очень много оружия" от Соединенных Штатов, о котором не сообщается публично. 

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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Германия война оружие помощь
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