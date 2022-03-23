UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Украины в США: Мы получаем очень много оружия, о котором не говорим публично

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 20:07

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина получает "очень много оружия" от Соединенных Штатов, о котором не сообщается публично. Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Маркарова отметила, что Украина ценит политическую, военную и санкционную помощь США, "но просит больше".

"Мы просим всей поддержки, которую могут оказать нам. О какой-то мы говорим публично. О некоторой не говорим публично. Но даже если мы не говорим о ней публично, мы абсолютно четко доказываем на всех уровнях здесь, что нам нужна гораздо большая поддержка", – сказала посол.

По ее словам, Украина понимает, что пока нет политической воли ввести бесполетную зону над нашей страной, поэтому просит предоставить вооружение, которое поможет это сделать самостоятельно. "И мы над этим работаем", – сказала она.

"Очень много оружия, которое мы уже получаем, но не выносим в публичную плоскость. Лучше мы удивим наших врагов им, а не будем о нем говорить", – отметила Маркарова.

Читайте также: Украина просит у Запада наступательное вооружение для сдерживания агрессии России

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США помощь вооружение Оксана Маркарова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 