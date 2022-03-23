Посол Украины в США: Мы получаем очень много оружия, о котором не говорим публично

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина получает "очень много оружия" от Соединенных Штатов, о котором не сообщается публично. Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

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Маркарова отметила, что Украина ценит политическую, военную и санкционную помощь США, "но просит больше".

"Мы просим всей поддержки, которую могут оказать нам. О какой-то мы говорим публично. О некоторой не говорим публично. Но даже если мы не говорим о ней публично, мы абсолютно четко доказываем на всех уровнях здесь, что нам нужна гораздо большая поддержка", – сказала посол.

По ее словам, Украина понимает, что пока нет политической воли ввести бесполетную зону над нашей страной, поэтому просит предоставить вооружение, которое поможет это сделать самостоятельно. "И мы над этим работаем", – сказала она.

"Очень много оружия, которое мы уже получаем, но не выносим в публичную плоскость. Лучше мы удивим наших врагов им, а не будем о нем говорить", – отметила Маркарова.

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Вадим Ребрина

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