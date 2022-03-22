Украина просит у Запада наступательное вооружение для сдерживания агрессии России

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал мир действенно помочь Украине, чтобы остановить Россию, которая намерена "победить любой ценой". От исхода этой войны, по его словам, зависит безопасность не только Европы, но и всего мира. Об этом Ермак сказал в своем выступлении в ходе видеовстречи с представителями Королевского института международных дел Chatham House.

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Ермак отметил, что Украина доказала боеспособность своей армии и свою стойкость, но это "не абсолютная категория". Стойкость Украины, кроме ее решительности, зависит также от внешней поддержки, ситуация с которой "неоднозначна". Он отметил, что поддержка Запада беспрецедентна. "Но достаточно ли этого? ...Как долго способны нести издержки страны Запада из-за санкций против РФ, страны, которые стремятся сохранить связи с Россией любой ценой?" – спросил Ермак. Он отметил, что Украина не очень оптимистична в этом вопросе, учитывая предыдущие восемь лет войны.

Еще один фактор, который, по словам главы ОП, влияет на стойкость Украины, – запас прочности России. Ермак отметил, что никто не знает, когда Москва решит, что для нее слишком дорого обходятся ее агрессивные действия. "Нужно понимать, что нарратив победы любой ценой – не просто пропагандистский штамп. Москва не раз его инструментализировала, перебивая ставку тех, кого считает врагом", – сказал Ермак. Он напомнил о риске масштабной ядерной катастрофы, который создала Россия на территории Украины некоторое время назад.

Ермак отметил, что "маленькие победоносные войны", которые не достигают цели, увеличивают для РФ риск социального взрыва и госпереворота. Из этого следует, подчеркнул политик, что из развязанной Россией войны победителем должна выйти Украина. Это важно для всего мира. "Это мировая война, которая пока что происходит на территории только нашей страны, но пока что", – отметил Ермак, добавив, что посягательства РФ выходят далеко за границы Украины. "Она претендует на возрождение советской зоны влияния как в Европе, так и в Азии, на слом всей системы международных отношений", – заявил глава ОП. Следующими, по его словам, могут быть Казахстан, Польша, страны Балтии, Словакия, Молдова, Грузия.

Украина остановила наступление России, напомнил глава ОП. "Но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. Подчеркиваю, в нашем случае сдерживания, а не агрессии", – сказал он. Политик отметил, что невозможно долго защищаться без надежной системы ПВО, которая сбивает вражеские цели на большом расстоянии. "Но нам ее не дают, нам не дают истребители, нас не хотят видеть в НАТО", – сказал Ермак.

Он напомнил, что 24 марта в Брюсселе состоится внеочередное заседания стран-членов НАТО. "Еще есть время сделать конкретные шаги навстречу Украине или сказать честно и публично, что таких шагов не будет, что это НАТО отказывает Украине в членстве, а не Украина отказывается вступить, как многие сейчас пытаются представить", – сказал Ермак.

Он обратился к западным партнерам: "Вы миролюбивые или слабые? Вы даете нам наконец оружие, которое позволит Украине остаться независимой в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный лендлиз? Или и дальше будете с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?".

"Скажу просто: закройте наше небо. Или дайте нам наконец дальнебойные системы ПВО. Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость сдержит ее", – заявил Ермак.

Он отметил, что, когда Украина вернет свои территории, – это будет нашей победой, "но не станет поражением России". "Без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору совершать удары по любой точке нашей страны", – сказал глава ОП. Он отметил декларативный характер готовности мирового сообщества наказывать за акты агрессии. "Прибыль важнее справедливости. Разве ради этого создавалась ООН? Разве вокруг этого объединилась Европа? Если так, то Украине не подходит ни одна из существующих систем безопасности. Нам нужна новая, справедливая. Эту систему придется построить с нуля. И мы готовы", – отметил Ермак.

Любая модель нейтрального статуса Украины, которая не предусматривает новой системы безопасности, только гарантирует, что угрозы будут вечными. "Поэтому я спрошу европейские страны: куда будут убегать ваши беженцы?" – сказал Ермак. Без новых гарантий безопасности лишь вопрос времени – когда РФ восполнит силы и попробует атаковать снова, убежден он.

Глава ОП призвал правительства стран мира ко введению судебной ответственности для представителей бизнеса, которые продолжают работать в России.

Также он призвал Индию и Китай отложить споры. "Без должного ответа Москва не остановится, и каждая следующая ее авантюра будет приближать мир к горячему конфликту", – подчеркнул Ермак.

Вадим Ребрина

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