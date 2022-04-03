Спецоперация: в Херсонской области спецназ выкрал предателя из-под носа оккупантов – СБУ

Украинские спецслужбы провели операцию, в ходе которой на временно оккупированной территории Херсонской области был установлен и захвачен коллаборант, активно помогавший россиянам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе спецоперации сотрудники СБУ вывезли захваченного злоумышленника на свободную территорию Украины.

О предателе сообщается, что он помогал оккупантам похищать украинских патриотов и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.

Сергей Бережной

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