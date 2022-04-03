Залужный: Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца

Вооруженные Силы Украины готовы довести дело уничтожения зла до конца. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщил Залужный, он поддерживает постоянный контакт с Милли.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора поделился оценками оперативной обстановки и акцентировал на потребностях Вооруженных Сил для успеха оборонной операции", – сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он поблагодарил генерала США за поддержку и защиту демократии.

Залужный подчеркнул: украинские военнослужащие доказали, что бьются и будут биться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который защищают сегодня.

"Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, потому что не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры.

У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца", – заявил Залужный.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.