Сегодня, 3 апреля, в Харьковской области зенитные ракетные войска Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик российских оккупантов Су-34. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

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Обломки вражеского самолета упали на жилую застройку села. Уничтожение Су-34 подтверждено также аудиоперехватом разговора российских захватчиков.

"Горит, горит, полностью горит, бл**ь", – расстраиваются оккупанты.

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Помимо этого, утром на юге ВС ВСУ сбили две российские крылатые ракеты морского базирования. "Приземлили" их в Одесской и Николаевской областях.

Также сегодня советник главы ОП Арестович заявил, что ВСУ и спецслужбы "сделают все, чтобы наказать" россиян за Ирпень, Бучу, Гостомель и преступления в других местах Украины.

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Евгений Пилипенко

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