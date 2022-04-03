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"Горит, горит, полностью горит". ВСУ уничтожили Су-34 и две ракеты российских оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 13:22
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ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео

Сегодня, 3 апреля, в Харьковской области зенитные ракетные войска Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик российских оккупантов Су-34. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

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Обломки вражеского самолета упали на жилую застройку села. Уничтожение Су-34 подтверждено также аудиоперехватом разговора российских захватчиков.

"Горит, горит, полностью горит, бл**ь", – расстраиваются оккупанты.

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Помимо этого, утром на юге ВС ВСУ сбили две российские крылатые ракеты морского базирования. "Приземлили" их в Одесской и Николаевской областях.

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Евгений Пилипенко
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крылатая ракета война Одесса Харьков ввс рф Су-34
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