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Джонсон настаивает на передаче ВСУ ракет: топить русские военные корабли – Daily Mail

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 12:28
Джонсон настаивает на передаче ВСУ ракет: топить русские военные корабли – Daily Mail - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)

Британский премьер Борис Джонсон якобы настаивает в правительстве страны, что Украине нужно дать противокорабельные ракеты (ПКР) для защиты Одессы против агрессии кораблей страны-оккупанта РФ. Об этом со ссылкой на "высокопоставленный правительственный источник" пишет The Times.

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По словам собеседника издания, Джонсон 2 апреля заявил своему Кабмину, что хочет вооружить Военно-морские силы Украины ПКР так же успешно, как ранее официальный Лондон оснастил Сухопутные войска ВСУ противотанковыми комплексами NLAW.

Газета пишет, что президент Владимир Зеленский ранее запросил у Запада ПКР, в том числе Harpoon, которые стоят на вооружении у британского флота.

Источник сказал: "Война еще не окончена... Сейчас они [русские] концентрируются на юге. Следующая цель – Одесса. На Одессу придут не танки. Это будут корабли. NLAW не работают против кораблей, так что же? Им нужны вещи, способные уничтожать корабли. Премьер-министр стремится и полон решимости помочь найти это [оружие для ВСУ]. У нас нет всего, что им нужно для следующего этапа [обороны], но мы стали координаторами для других стран".

Издание пишет, что британская армия может передать ВСУ ударные беспилотники-камикадзе SwitchBlades.

Вчера вечером, 2 апреля, Джонсон снова разговаривал с украинским президентом. Представитель Даунинг-стрит сказала, что он "поздравил отважные ВСУ с успешным отпором вторжения российской армии в ряде районов, но признал огромные проблемы, которые остаются, и огромные страдания, причиняемые гражданскому населению".

Премьер страны также "обязался продолжать наращивать оборонительную поддержку".

Евгений Пилипенко
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Одесса Борис Джонсон противокорабельная ракета ПКР
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