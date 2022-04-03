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Одесса попала под обстрел

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 06:48
Одесса попала под обстрел - Фото
Фото: depositphotos.com

Одесса утром 3 апреля попала под российские обстрелы. Журналистка издания Washington Post Изабель Хуршудян сообщила в Twitter, что в городе раздались громкие взрывы.

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Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил обстрел. "Х#й вражины вам, а не Одессу! Будьте послушны, одесситы, побудьте в укрытии. Мы выстоим", – написал он в Facebook.

Одесское издание Думская сообщило, что Россия совершила ракетный удар, часть ракет сбили противовоздушные силы Украины.

Над городом поднялся черный дым.

Издание Одесская жизнь написало, что первые взрывы прогремели примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка.

  • 1 апреля российские войска с территории временно оккупированного Крыма ударили "искандерами" по Одесской области. Было выпущено три ракеты, но они были сбиты.
  • 10 апреля в Одессе отмечается день освобождения от немецкой оккупации советскими войсками в 1944 году.
Андрей Водяный
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Одесса война с россией
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