Войска РФ из Крыма ударили ракетами "Искандер" по Одесской области: есть пострадавшие
01.04.2022, 21:55
Искандер-М (фото - скриншот с видео)
Российские войска с территории временно оккупированного Крыма ударили ракетами Искандер по Одесской области, пострадали люди. Об этом заявил в обращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
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По его словам, по населенному пункту в Одесском районе было выпущено три ракеты из комплекса "Искандер". Название населенного пункта Марченко не уточнил.
"Есть пострадавшие. Мы просто так это не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракеты и обстрел нашей земли", – подытожил он.
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