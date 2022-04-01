Войска РФ из Крыма ударили ракетами "Искандер" по Одесской области: есть пострадавшие

Российские войска с территории временно оккупированного Крыма ударили ракетами Искандер по Одесской области, пострадали люди. Об этом заявил в обращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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По его словам, по населенному пункту в Одесском районе было выпущено три ракеты из комплекса "Искандер". Название населенного пункта Марченко не уточнил.

"Есть пострадавшие. Мы просто так это не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракеты и обстрел нашей земли", – подытожил он.

Марк Сировой

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