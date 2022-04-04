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Генсек ООН "потрясен" резней в Буче. Кто ее устроил, он не упомянул

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 09:39
Генсек ООН
Антониу Гуттериш (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций шокирован свидетельствами зверств российской армии в пригороде Киева Буче. Об этом Антониу Гуттериш написал в Twitter.

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"Я глубоко потрясен фотографиями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", – говорится в сообщении.

Гутерриш не упомянул, что эти военные преступления и преступления против человечности в ходе полномасштабного вторжения совершила оккупационная российская армия.

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В начале марта в ООН выразили обеспокоенность нарушением прав человека из-за вторжения России.

  • 16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса. Кремль отказался.
  • Три года назад постпред Украины в ООН Ельченко говорил, что СССР изгнали из Лиги Наций, и "Россия идет той же дорогой".
  • Нынешний постпред Украины Кислица заявил, что многие из членов Генассамблеи ООН "серьезно напуганы действиями России".

Читайте мнение: НАТО, ООН, ОБСЕ, Гаага. Оказалось, что все эти организации бессильны против грубой силы

Евгений Пилипенко
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ООН война военные преступления убийство буча Антониу Гуттериш
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