Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой

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Посол Киева в ООН подчеркнул: "Россия в Донбассе решила перейти от пятилетней мантры "их там нет" к новому реваншинстскому лозунгу "они наши граждане"

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Осуществляя в нарушение минских соглашений очередной виток агрессии против Украины - раздавая паспорта РФ в Донбассе, путинская Россия последовательно идет той же дорогой, которая привела к изгнанию СССР из Лиги Наций. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постпред Киева Владимир Ельченко.

По его словам, массовая выдача российских паспортов в регионе может легко использоваться Кремлем для оправдания его военного присутствия на украинской территории "для защиты российских граждан".

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"Это ничто иное, как плохо скрываемая попытка оправдать продолжающуюся оккупацию территории. Это ничто иное, как искусственный повод продолжать отправлять в Украину российские силы и проводить неприкрытую военную агрессию. Это ничто иное, как заблаговременно согласованные Москвой усилия по подрыву перспектив мирного урегулирования по минским соглашениям", - подчеркнул Ельченко.

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Он акцентировал внимание на том, что незаконный указ российского президента полностью подрывает логику минских соглашений и, по факту, делает невозможным их выполнение.

"Посудите сами: цель соглашений - реинтеграция ОРДЛО в юридическое, политическое и экономическое пространство Украины. Вместо этого, логика данного указа заключается в дезинтеграции, а также в консолидации тотального российского контроля над оккупированными территориями. Это ли не четкие признаки ползучей аннексии? Выдача и распространение российских паспортов на оккупированных территориях сделает едва ли возможным проведение законных местных выборов, как предусмотрено минскими соглашениями", - отметил Ельченко.

Выступления на Совбезе ООН в поддержку Украины:

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что раздача российских паспортом жителям ОРДЛО - это "гуманитарная акция" Путина.

В какой-то момент своего выступления Ельченко по-русски обратился к российскому послу: "Вы также не увидите ничего необычного в том, если жителям приграничных областей России другие государства станут раздавать в массовом и организованном порядке свои паспорта"?

"В условиях искаженной реальности гибридной войны Кремль, похоже, работает по Джорджу Оруэллу: война - это мир, свобода - это рабство, а невежество - сила. Иначе сложно понять, как и почему авантюра с паспортами представляется, как "гуманитарная акция", - сказал посол Украины.

"Все это - части одного и того же паззла: ползучей оккупации Украины", - подытожил Ельченко.

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Видео: Радіо Свобода

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Теги: Василий Небензя, война в донбассе, аннексия, совбез оон, владимир ельченко, паспорт рф
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