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26.04.2019, 06:20

Германия в ООН: Дипломатия России работает не на примирение

Германия в ООН: Дипломатия России работает не на примирение - Фото
Фото: depositphotos.com

Кристоф Хойсген раскритиковал позицию Москвы по захваченным в плен морякам и Донбассу на заседании Совбеза ООН

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Заявления российской дипломатии о том, что она преследует мирные и гуманитарные цели в Украине, не имеют ничего общего с практикой – вместо поиска решений с новоизбранным президентом Украины Москва устраивает ему провокации с паспортами в Донбассе. Об этом заявил 25 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген в ответ на выступление российского представителя Василия Небензи, сообщает Укринформ.

Он выразил убеждение, что дипломатия, которую изучают в МГИМО (Московском государственном институте международных отношений), имеет совсем другие подходы, чем те, что имеют целью избежать конфликтов и достичь мира.

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"В Украине – новый президент. Вы (в России, – ред.) всегда говорили, что не можете работать со старым. Теперь избрали нового, и можно было бы выразить риторику примирения, мол, хорошо, сейчас мы выполняем первый пункт минских договоренностей и полностью прекращаем огонь", - отметил представитель Германии.

По его словам, в Кремле могли бы сказать, что освобождают украинских моряков, находящихся в плену, могут пойти навстречу в вопросе моста возле Станицы Луганской.

"Но этого нет в учебниках МГИМО. Там, наверное, говорится, что появился новый неопытный лидер (в Украине, – ред.), вы просто пытаетесь его запугать, вы испытываете его в первые дни после выборов, вы пытаетесь его провоцировать, попытаться застать его врасплох", - отметил немецкий дипломат.

Он напомнил, что Москва поступала так всегда. Например, когда молодой Джон Кеннеди стал президентом США, Хрущев устраивал подобные провокации.

Российские оккупанты будут выдавать паспорта РФ жителям украинского Донбасса на территории Ростовской области РФ, при этом они якобы не будут требовать отказа от гражданства Украины.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Донецка и Луганска

 

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Теги: Россия, Донбасс, совбез оон, моряки
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