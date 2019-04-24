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24.04.2019, 22:20

Российские оккупанты рассказали, как будут выдавать свои паспорта

Российские оккупанты рассказали, как будут выдавать свои паспорта - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Отказываться от украинского гражданства требовать якобы не будут

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Российские оккупанты будут выдавать паспорта РФ жителям украинского Донбасса на территории Ростовской области РФ, при этом они якобы не будут требовать отказа от гражданства Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Там сказали, что прием заявлений у граждан Украины будет осуществляться через боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР.

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Заявления будут рассматриваться на территории Ростовской области, где оккупанты уже создали для этого всю необходимую инфраструктуру.  

"Указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.

Россияне говорят, что предположительный срок рассмотрения заявления - до трех месяцев.

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Президент Украины Петр Порошенко записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

Завтра этот вопрос обсудят на инициированном Украиной заседании Совета Безопасности ООН .

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Теги: Донбасс, паспорт, гражданство, Путин
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