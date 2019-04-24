Порошенко обратился к нации в связи с действиями России: видео

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"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства", - сказал президент

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Президент Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса, является подготовкой к его аннексии. Об этом говорится в видеообращении Порошенко.

Президент назвал решение лидера страны-агрессора "очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины".

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"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине", - сказано в сообщении в Facebook Порошенко.

Он призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

Порошенко поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

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Теги: порошенко, Донбасс, паспорт, Путин
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