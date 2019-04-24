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24.04.2019, 17:36

Путин о выдаче паспортов РФ в Донбассе: Это "тонкий вопрос"

Путин о выдаче паспортов РФ в Донбассе: Это "тонкий вопрос" - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но..." - сказал Путин

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Президент страны-агрессора Владимир Путин, комментируя свой указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса, заявил, что гуманитарная ситуация в Донбассе, по его словам, "переходит всякие границы". Об этом Путин сказал на встрече с членами совета законодателей РФ, передает Интерфакс.

Путин считает, что РФ должна упрощать процедуру получения гражданства, "но аккуратно".

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"Что касается получения гражданства - тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности", - сказал Путин

Президент РФ также заявил: "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики (оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей Украины, - ред.), вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека".

По словам Путина, жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права". Он назвал это "вопросом чисто гуманитарного характера".

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что решение Путина - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Украина созывает Совет Безопасности ООН в связи с указом Путина.

Читайте также: Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе

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Теги: Донбасс, паспорт, Путин, Зеленский
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