Паспортная оккупация: МИД о раздаче паспортов РФ жителям Донбасса

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ главы страны-оккупанта России Владимира Путина о запуске процесса раздачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжением агрессии и интервенции РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый паспортный этап оккупации Донбасса". - заявил он.

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Глава МИД призвал украинских граждан в оккупированном Донбассе "не принимать российские паспорта".

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - отметил он.

Сегодня, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

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