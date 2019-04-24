Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 16:33

Паспортная оккупация: МИД о раздаче паспортов РФ жителям Донбасса

Паспортная оккупация: МИД о раздаче паспортов РФ жителям Донбасса - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Павел Климкин назвал запуск процесса раздачи паспортов РФ в Донбассе новым этапом оккупации

Реклама
Реклама

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ главы страны-оккупанта России Владимира Путина о запуске процесса раздачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжением агрессии и интервенции РФ. Об этом он написал в своем Twitter.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый паспортный этап оккупации Донбасса". - заявил он.

Реклама

Глава МИД призвал украинских граждан в оккупированном Донбассе "не принимать российские паспорта".

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - отметил он.

Сегодня, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Читайте также: Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, Донбасс, МИД, паспорт, павел климкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 