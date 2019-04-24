Путин запустил процесс раздачи паспортов РФ в Донбассе

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом пишет сайт Кремля.

"Владимир Путин подписал Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

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В тексте документа речь идет о том, что заявление о получении паспорта РФ будут рассматривать не дольше 90 дней.

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"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Он подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Для того, чтобы получить паспорт РФ, заявителю из ОРДЛО нужно подать:

- документ, удостоверяющий личность... с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области;

- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

- документ о наличии гражданства иностранного государства;

- документ о заключении (расторжении) брака;

- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.

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Путин получил право раздавать российское гражданство по упрощенной схеме после того, как были внесены правки в закон о гражданстве РФ, вступившие в силу в конце марта.

Указ вступит в силу со дня его официальной публикации.