Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Донецка и Луганска

Донецк (фото - LIGA.net)

В так называемом паспортном столе временно оккупированного Донецка подтвердили информацию об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями ОРДО после проведения выборов президента Украины.

"Пришло распоряжение, подготовить анкеты тех, кто может претендовать на эти российские паспорта", - сказал сегодня LIGA.net Алексей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Другой собеседник добавил, что речь идет в первую очередь о "чиновниках", боевиках и детях, которые достигли 16-летнего возраста и не выезжали для получения украинского паспорта.

По его словам, уже специально сформировали отдел, набрали дополнительно сотрудников, которые будут этим заниматься.

"Предварительно, есть информация, что эти люди (жители Донецка, - ред.) будут приписаны к девятому округу РФ, а в РФ - всего восемь федеральных округов", - уточнил дончанин на правах анонимности.

Он подчеркнул, что все сейчас - на уровне подготовки. "Все ждут выборов президента Украины", - добавил источник.

Собеседник предполагает, что если будут "раздавать российские паспорта", то в Донецке "куча народу просто побегут за ними".

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Информацию о том, Россия готовится раздавать свои паспорта в ОРДЛО после выборов в Украине, жители временно оккупированного Луганска восприняли по-разному.

По словам источников LIGA.net, в городе об этом говорят с 1 апреля. "Да, обсуждают, но никто забирать украинский паспорт не собирается", - убежден луганчанин Александр.

По его словам, многие пророссийски настроенные жители, которые уже имеют паспорта террористической организации ЛНР, "с оптимизмом" ждут получения российских.

Местный житель добавил, что среди круга его знакомых никто не хочет отдавать украинский паспорт. "Даже те, "кто за мир", говорят, что не будут этого делать", - подчеркнул он.

17 апреля 2018 года сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.