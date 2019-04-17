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17.04.2019, 12:20

Кремль готов раздавать паспорта РФ в Донбассе после выборов - СМИ

Кремль готов раздавать паспорта РФ в Донбассе после выборов - СМИ - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Путин намерен сразу после выборов в Украине подписать указ об упрощенном порядке получения гражданства населением оккупированного Донбасса

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Президент России Владимир Путин собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом пришет Коммерсантъ, ссылаясь на российских чиновников.

Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ Путина, который он намерен подписать сразу после выборов в Украине.

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Руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил эту информацию.

В российских регионах, граничащих с оккупированными украинскими областями, уже подготовили всю инфраструктуру для приема новоиспеченных россиян. В частности, в марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России и открыли в Ростове-на-Дону новое здание управления по вопросам миграции, указывает КоммерсантЪ.

Как пишет РБК, ожидается, что население оккупированных территорий сможет получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет. Основными условиями смены гражданства будет наличие так называемого паспорта, выданного боевиками Донбасса, и сдача украинского паспорта.

В конце прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий президенту РФ определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

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Теги: война, Донбасс, паспорт, владимир путин
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