Сурков о паспортах РФ в Донбассе: Долг перед русскоговорящими

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

Решение главы страны-агрессора Владимира Путина о выдаче в оккупированных Донецке и Луганске российских паспортов – это "долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации". Об этом заявил помощник Путина Владислав Сурков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Выдачу паспортов он назвал "справедливым и естественным шагом", обвиняя при этом в "тяжелой ситуации" в Донецке и Луганске – "киевский режим". Сурков также заявил, что с российскими паспортами люди будут чувствовать себя более "защищенными и свободными".

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Как ранее сегодня сообщалось, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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