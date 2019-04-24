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24.04.2019, 16:13

Сурков о паспортах РФ в Донбассе: Долг перед русскоговорящими

Сурков о паспортах РФ в Донбассе: Долг перед русскоговорящими - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

В РФ заявили, что помогают говорящим по-русски людям и обвинили в "тяжелой ситуации" в Донецке и Луганске - "киевский режим"

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Решение главы страны-агрессора Владимира Путина о выдаче в оккупированных Донецке и Луганске российских паспортов – это "долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации". Об этом заявил помощник Путина Владислав Сурков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Выдачу паспортов он назвал "справедливым и естественным шагом", обвиняя при этом в "тяжелой ситуации" в Донецке и Луганске – "киевский режим". Сурков также заявил, что с российскими паспортами люди будут чувствовать себя более "защищенными и свободными".

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Как ранее сегодня сообщалось, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. 

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Теги: Донбасс, владислав сурков, российские паспорта
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