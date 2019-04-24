Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 16:35

Вице-спикер Рады: Нужны новые санкции против Москвы

Вице-спикер Рады: Нужны новые санкции против Москвы - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Путин снова "воспользовался моментом неопределенности и переходного периода, чтобы вонзить еще один нож в спину Украины", заявила Геращенко

Реклама
Реклама

Решение главы страны-агрессора Владимира Путина о выдаче в оккупированных Донецке и Луганске российских паспортов должно получить немедленную реакцию международных партнеров Украины, осуждения и усиления санкций. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что выдача российских документов украинцам – нарушение минских соглашений, попытка "ползущей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта". Геращенко напомнила, что двойное гражданство в Украине - запрещено.

Реклама

Она также пояснила, что Путин сделал это именно сейчас, поскольку в Кремле ждали ослабления украинской власти. "Он всегда пользовался моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вонзить еще один нож в спину Украины", - заявила Геращенко.

Как ранее сегодня сообщалось, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. 

Помощник Путина Владислав Сурков заявил, что решение Кремля - это "долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации". 

Читайте также: Русская весна-2. Отвечайте на вызов, господин президент Зеленский

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, российские паспорта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 