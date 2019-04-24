Вице-спикер Рады: Нужны новые санкции против Москвы

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение главы страны-агрессора Владимира Путина о выдаче в оккупированных Донецке и Луганске российских паспортов должно получить немедленную реакцию международных партнеров Украины, осуждения и усиления санкций. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что выдача российских документов украинцам – нарушение минских соглашений, попытка "ползущей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта". Геращенко напомнила, что двойное гражданство в Украине - запрещено.

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Она также пояснила, что Путин сделал это именно сейчас, поскольку в Кремле ждали ослабления украинской власти. "Он всегда пользовался моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вонзить еще один нож в спину Украины", - заявила Геращенко.

Как ранее сегодня сообщалось, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Помощник Путина Владислав Сурков заявил, что решение Кремля - это "долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации".

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