Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН из-за действий РФ

Совбез ООН (фото - EPA)

Украина созывает Совет Безопасности ООН в связи с указом главы страны-оккупанта России Владимира Путина о запуске процесса раздачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил постпред Украины при организации Владимир Ельченко в своем Twitter.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот наглый шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" - заявил он.

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Сегодня, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что решение Путина - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

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