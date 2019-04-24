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24.04.2019, 16:52

Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН из-за действий РФ

Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН из-за действий РФ - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Постпред Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН по поручению президента Петра Порошенко

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Украина созывает Совет Безопасности ООН в связи с указом главы страны-оккупанта России Владимира Путина о запуске процесса раздачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил постпред Украины при организации Владимир Ельченко в своем Twitter.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот наглый шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!" - заявил он. 

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Сегодня, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что решение Путина - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.

Читайте также: Гражданство - всем. Зачем Кремлю раздавать паспорта в Донбассе

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Теги: Россия, Донбасс, паспорт, совбез оон, оккупация, владимир ельченко, минский протокол
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