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24.04.2019, 21:30

Совбез ООН завтра обсудит указ Путина о паспортах РФ в Донбассе

Совбез ООН завтра обсудит указ Путина о паспортах РФ в Донбассе - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном сайте ООН

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Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса, связанной с решением Кремля выдавать паспорта РФ гражданам Украины, запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по киевскому времени. Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Нью-Йорке.

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", - сообщил Николенко.

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По мнению Николаенко, решение Путина нарушает Устав ООН, резолюцию Совбеза 2202 (2015 г) об одобрении комплекса мер по имплементации минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, а также сами договоренности.

Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном сайте ООН.

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Президент Украины записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

Читайте также: США осудили указ Путина о выдаче паспортов РФ: Это дестабилизация

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Теги: ООН, Донбасс, паспорт, Путин
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