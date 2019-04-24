США осудили указ Путина о выдаче паспортов РФ: Это дестабилизация

Посольство США в Украине осудило указ президента страны-агрессора Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России относительно российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

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Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Президент Украины записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.