Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 06:23

Совбез ООН по паспортам РФ в Донбассе закончился лишь заявлениями

Совбез ООН по паспортам РФ в Донбассе закончился лишь заявлениями - Фото
Фото: сайт боевиков

Какое-либо конструктивное решение не было принято. Представители ФРГ, Франции и другиз стран ЕС назвали запущенный процесс "глобальной проблемой".

Реклама
Реклама

Паспортизация Россией жителей временно оккупированной территории Донбасса - это глобальная проблема, которая подрывает суверенитет Украины. Об этом говорится в совместном заявлении восьми стран-членов ЕС из состава Совета безопасности ООН, пишет Голос Америки.

Европредставители заявили, что эти районы, как и весь Донбасс, - неотъемлемая часть украинского территории, поэтому "облегченная процедура получения российского гражданства" для тамошних украинских граждан противоречит целям и духу минских соглашений.

Реклама

Как ранее в Брюсселе, послы ЕС из Нью-Йорка заявили, что время для издания указа Владимира Путина выбрано не случайно: оно свидетельствует о намерении Кремля "еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".

В заявлении говорится, что еврочлены Совбеза ООН "надеются, что Россия будет воздерживаться" от любых подобных действий. Там также содержится призыв к Москве "прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов".

"Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям, начиная с всеобъемлющего, прочного и длительного прекращения огня и вывода тяжелого оружия, и конструктивно участвовать в нормандском формате и трехсторонней контактной группе", - резюмировали постпреды.

Смотрите также: Паспортная аннексия: Россия добивает Донбасс (видеоколонка)

По данным Громадського ТБ, этот Совбез ООН закончился ничем: какое-либо конструктивное решение не было принято.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что указ Путина является "еще одним эпизодом в цепи действий, с помощью которых Россия пытается оторвать территории Донбасса от Украины ... Это ползучуя оккупация Донбасса Россией"

Постпред РФ в ООН Василий Небензя традиционно обвинил в невыполнении "Минска" Украиной, заявив, что РФ ни при чем. По его словам, Россия никого не заставляет получать свои паспорта: "Они сами этого хотят. Мы лишь предоставляем такую ​​возможность". Постпред США Джонатан Коэн назвал "провокацией" указ Путина.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, аннексия, совбез оон, паспорт рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 