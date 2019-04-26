Совбез ООН по паспортам РФ в Донбассе закончился лишь заявлениями

Фото: сайт боевиков

Паспортизация Россией жителей временно оккупированной территории Донбасса - это глобальная проблема, которая подрывает суверенитет Украины. Об этом говорится в совместном заявлении восьми стран-членов ЕС из состава Совета безопасности ООН, пишет Голос Америки.

Европредставители заявили, что эти районы, как и весь Донбасс, - неотъемлемая часть украинского территории, поэтому "облегченная процедура получения российского гражданства" для тамошних украинских граждан противоречит целям и духу минских соглашений.

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Как ранее в Брюсселе, послы ЕС из Нью-Йорка заявили, что время для издания указа Владимира Путина выбрано не случайно: оно свидетельствует о намерении Кремля "еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".

В заявлении говорится, что еврочлены Совбеза ООН "надеются, что Россия будет воздерживаться" от любых подобных действий. Там также содержится призыв к Москве "прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов".

"Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям, начиная с всеобъемлющего, прочного и длительного прекращения огня и вывода тяжелого оружия, и конструктивно участвовать в нормандском формате и трехсторонней контактной группе", - резюмировали постпреды.

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По данным Громадського ТБ, этот Совбез ООН закончился ничем: какое-либо конструктивное решение не было принято.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что указ Путина является "еще одним эпизодом в цепи действий, с помощью которых Россия пытается оторвать территории Донбасса от Украины ... Это ползучуя оккупация Донбасса Россией"

Постпред РФ в ООН Василий Небензя традиционно обвинил в невыполнении "Минска" Украиной, заявив, что РФ ни при чем. По его словам, Россия никого не заставляет получать свои паспорта: "Они сами этого хотят. Мы лишь предоставляем такую ​​возможность". Постпред США Джонатан Коэн назвал "провокацией" указ Путина.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".