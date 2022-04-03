Арестович опубликовал список подразделений РФ, которые совершали преступления под Киевом
03.04.2022, 23:11
Массовые убийства мирных людей в Буче (фото - Telegram Михаила Подоляка)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Twitter список подразделения Вооруженных Сил РФ и Росгвардии, которые совершали военные преступления под Киевом.
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По его словам, военные преступления под Ирпенем, Бучей и Гостомелем совершали:
- 64 омсбр 35 А Восточного ВО,
- 5 отбр 36 Восточного ВО,
- 331 пдп 98 пдд,
- 137 пдп 106 пдд,
- 104 и 234 дшп 76 дшд,
- 14 и 45 обрспн,
- 63 опОН Росгвардии,
- 155 обрмп ТОФ.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. У многих расстрелянных связаны руки.
- Западные лидеры потрясены и требуют расследования военных преступлений армии РФ.
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