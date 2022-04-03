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Арестович опубликовал список подразделений РФ, которые совершали преступления под Киевом

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 23:11
Арестович опубликовал список подразделений РФ, которые совершали преступления под Киевом - Фото
Массовые убийства мирных людей в Буче (фото - Telegram Михаила Подоляка)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в Twitter список подразделения Вооруженных Сил РФ и Росгвардии, которые совершали военные преступления под Киевом.

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По его словам, военные преступления под Ирпенем, Бучей и Гостомелем совершали:

- 64 омсбр 35 А Восточного ВО,

- 5 отбр 36 Восточного ВО,

- 331 пдп 98 пдд,

- 137 пдп 106 пдд,

- 104 и 234 дшп 76 дшд,

- 14 и 45 обрспн,

- 63 опОН Росгвардии,

- 155 обрмп ТОФ.

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Марк Сировой
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