Потрясены и требуют расследования военных преступлений: лидеры ЕС и США о кадрах из Бучи

Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск, которые начали публиковать после освобождения от оккупантов Киевской области.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter:

"Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых уходит Россия. Срочно необходимо независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности".

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что произошедшее требует усилить поддержку Украины.

"Снимки из Бучи невыносимы. Безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и еще более усилим поддержку Украины", – написала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже пишет о Буче и "сотнях трусливо убитых мирных жителей", выражает "сострадание к пострадавшим" и "солидарность с украинцами", и также заявляет, что "ответить за эти преступления придется российским властям".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что "будет работать вместе с нашими партнерами, украинскими властями и компетентными международными юрисдикциями, в частности, Международным уголовным судом, чтобы эти действия не остались безнаказанными, а виновные предстали перед судом", пишет Le Parisien.

"Мы не можем это просто так оставить", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN. Он заявил, что США будут работать над документированием преступлений российской армии для передачи дел о военных преступлениях в международные суды.

"We can't become numb to this."



Secretary of State Antony Blinken responds to images of horror in Bucha outside Kyiv, Ukraine, where bodies of Ukrainian civilians littered the streets amid the destruction left by Russian forces. pic.twitter.com/kODcIkRRqQ