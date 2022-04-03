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Потрясены и требуют расследования военных преступлений: лидеры ЕС и США о кадрах из Бучи

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 17:30
Потрясены и требуют расследования военных преступлений: лидеры ЕС и США о кадрах из Бучи - Фото
Фото - Twitter Михаила Подоляка

Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск, которые начали публиковать после освобождения от оккупантов Киевской области. 

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter:

"Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых уходит Россия. Срочно необходимо независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности".

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что произошедшее требует усилить поддержку Украины. 

"Снимки из Бучи невыносимы. Безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и еще более усилим поддержку Украины", – написала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже пишет о Буче и "сотнях трусливо убитых мирных жителей", выражает "сострадание к пострадавшим" и "солидарность с украинцами", и также заявляет, что "ответить за эти преступления придется российским властям".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что "будет работать вместе с нашими партнерами, украинскими властями и компетентными международными юрисдикциями, в частности, Международным уголовным судом, чтобы эти действия не остались безнаказанными, а виновные предстали перед судом", пишет Le Parisien.

"Мы не можем это просто так оставить", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN. Он заявил, что США будут работать над документированием преступлений российской армии для передачи дел о военных преступлениях в международные суды.  

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. Ужасно и абсолютно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и гибнут. Это только подчеркивает важность того, чтобы эта война была закончена", – считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Сергей Бережной
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