Вся Киевская область освобождена от российских оккупантов – Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских захватчиков. Об этом она написала в Facebook.

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"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика", – написала Маляр.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не возвращаться в столицу тех, кто из нее уехал.

Глава столичной военной администрации Николай Жирнов сообщил, что российские оккупанты отвели от Киева около 20% своих подразделений.

В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов, на ближайшие дни вводятся усиленные ограничения с 21.00 сегодняшнего дня и до 5.00 5 апреля.

Вадим Ребрина

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