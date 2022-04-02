Вся Киевская область освобождена от российских оккупантов – Минобороны
02.04.2022, 20:44
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских захватчиков. Об этом она написала в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика", – написала Маляр.
- Вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не возвращаться в столицу тех, кто из нее уехал.
- Глава столичной военной администрации Николай Жирнов сообщил, что российские оккупанты отвели от Киева около 20% своих подразделений.
- В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов, на ближайшие дни вводятся усиленные ограничения с 21.00 сегодняшнего дня и до 5.00 5 апреля.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии