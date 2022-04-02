Киевская область: усиленный комендантский час в недавно освобожденных районах

В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов, на ближайшие дни вводятся усиленные ограничения с 21.00 сегодняшнего дня и до 5.00 5 апреля. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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С сегодняшнего вечера вводится усиленный режим комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны.

На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21.00 2 апреля и до 6.00 5 апреля.

В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах и передвигаться в них транспортом или пешком.

Глава областной военной администрации Александр Павлюк призвал жителей ни в коем случае не выходить на улицы в запретное время, за исключением ситуации, когда по сигналу тревоги нужно перейти в укрытие.

Он также просит людей не пытаться сейчас возвращаться в эти населенные пункты.

"Важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории... Дайте возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в общину полноценную жизнь", – написал он.

В остальной части Киевской области будет действовать обычный комендантский час с 21.00 до 6.00.

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Сергей Бережной

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