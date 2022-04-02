Оккупанты отвели от Киева примерно 20% своих подразделений – военная администрация

Российские оккупанты отвели от Киева около 20% своих подразделений. Об этом сообщил глава городской военной администрации Николай Жирнов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что противник ни на одном направлении не достиг своей цели и не может проводить наступление одновременно по всем направлениям.

Продолжаются ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре столицы. "Поэтому опасность для населения остается", – отметил Жирнов.

Коммунальщики, транспортники, спасатели и медики в Киеве продолжают свою работу.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не возвращаться в столицу тех, кто из нее уехал.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.