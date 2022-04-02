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Оккупанты отвели от Киева примерно 20% своих подразделений – военная администрация

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 00:08
Оккупанты отвели от Киева примерно 20% своих подразделений – военная администрация - Фото
Николай Жирнов (фото – t.me/VA_Kyiv)

Российские оккупанты отвели от Киева около 20% своих подразделений. Об этом сообщил глава городской военной администрации Николай Жирнов.

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Он отметил, что противник ни на одном направлении не достиг своей цели и не может проводить наступление одновременно по всем направлениям.

Продолжаются ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре столицы. "Поэтому опасность для населения остается", – отметил Жирнов.

Коммунальщики, транспортники, спасатели и медики в Киеве продолжают свою работу.

  • Сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не возвращаться в столицу тех, кто из нее уехал.
Вадим Ребрина
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война киев Николай Жирнов
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