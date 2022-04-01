"Взрывы слышно каждый день". Кличко призвал повременить с возвращением в Киев
01.04.2022, 23:12
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Мэр Киева Виталий Кличко призвал пока не возвращаться в столицу тех, кто из нее уехал. Об этом он сказал в эфире Sky News.
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Кличко отметил, что на север и к востоку от города все еще идут бои.
"Мы слышим взрывы каждый день. Риск погибнуть довольно высок, поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного, давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие недели, – сказал он.
- 28 марта на северо-западе от Киева был освобожден Ирпень. Однако пока возвращаться в город опасно.
- Сегодня мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что освобожден и этот город.
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